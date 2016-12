Australia contro Johnny Depp: via i cani o li sopprimiamo

Le autorità australiane hanno ordinato a Johnny Depp di far volare i suoi cani Pistol e Boo fuori del Paese entro sabato o saranno soppressi. Il ministro dell'Agricoltura australiano Barnaby Joyce ha accusato l'attore di aver fatto entrare illegalmente i suoi Yorkshire terrier a bordo del suo jet privato: "Se infrangiamo la legge per le stelle del cinema, perché non dovremmo chiudere un occhio per tutti?".

Il 21 aprile l'attore è arrivato in Australia per le riprese del quinto capitolo della serie "Pirati dei Caraibi", presso gli studi di Gold Coast. Il dipartimento dell'Agricoltura ha dato a Depp e alla moglie Amber Heard un preavviso di 72 ore per far tornare negli Stati Uniti i due cani. "Se si lasciano entrare nel nostro paese le stelle del cinema, anche fossero gli uomini più sexy al mondo, perché non dovremmo chiudere un occhio per tutti?" ha detto Joyce.



L'Australia ha severe disposizioni di quarantena per prevenire nel suo territorio la diffusione di malattie come la rabbia. Portare gli animali in Australia comporta l'applicazione di un permesso e di un periodo di quarantena all'arrivo di almeno 10 giorni.