Astenia, "Quello che non ho" è il nuovo video tratto dall'ep omonimo

In anteprima il video di "Quello che non ho", title track dell'omonimo ep pubblicato dagli Astenia. Il brano richiama atmosfere delle grandi ballate di stampo anglosassone, raccontando una storia di mancanza. La band romana, in dieci anni di attività, si è fatta conoscere aprendo i concerti, tra gli altri, di Max Gazzè, Ministri, Il Teatro Degli Orrori, Tre Allegri Ragazzi Morti.