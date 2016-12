Asta record per Winnie the Pooh

00:21 - Un'illustrazione a inchiostro che ornava il secondo libro delle avventure di Winnie the Pooh è stata battuta a Londra da Sotheby per oltre 300.000 sterline (quasi 400.000 euro), un record mondiale secondo la casa d'aste. Il prezzo di vendita dell'opera del disegnatore britannico Ernest Howard Shepard era stato stimato entro le 150.000 sterline, ma il martelletto è stato battuto in realtà solo quando il prezzo ha raggiunto le 314.500 sterline.