Asia Argento spara a zero sugli uomini: "A letto molto meglio le donne... "

"Gli uomini non sanno toccare il corpo di una donna, sono terrorizzati, è come se dovessero affrontare un’operazione", l'attrice sembra avere idee ben chiare sulle relazioni sessuali e soprattutto poca considerazione degli uomini: "Uno li deve guidare. Se fosse per loro si masturberebbero e basta di fronte al corpo femminile".



romossi invece i rapporti lesbo: "Molto meglio con le donne. A letto. Nella vita le donne sono noiose con le donne. Possessive. Ma sono più perspicaci".



Altro demerito maschile è, secondo l'attrice e regista, quello di non sapere fare i padri: "Cresco i miei figli da sola, i padri non contribuiscono in alcun modo, né pratico né affettivo. A cosa servono, allora? Ho un’amica lesbica in Danimarca che ha fatto un bambino senza un partner: porta il suo cognome, nessuno può fare rivalse. Invece, tanti padri di oggi vogliono solo creare ostacoli e non fanno nulla per i figli, non ci sono". In quanto a fedeltà e tradimenti Asia Argento non ha dubbi: non si tradisce con il corpo, ma "quando non c'è più comunione".



Di fidanzati veri ne ricorda uno solo durante l'adolescenza, di belle convivenze una molto breve con un pescatore. Le corna? "La fedeltà non è stata mai una delle sue prerogative fondamentali per far durare un rapporto: No. In quarta ginnasio avevo cinque fidanzati che vennero tutti davanti a scuola".