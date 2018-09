Asia Argento passa all'attacco: "Rose McGowan hai 24 ore per scusarti"

Dopo un lungo silenzio, Asia Argento torna attiva sui social e minaccia di portare Rose McGowan in tribunale. Su Twitter l'attrice avverte la collega che se non si rimangerà le accuse a proposito della presunta relazione sessuale con Jimmy Bennett si rivolgerà ai suoi legali. "Cara Rose, è con sincero rammarico che ti do 24 ore per ritrattare e scusarti delle orrende bugie che hai detto il 27 agosto nei miei confronti", scrive.