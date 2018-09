Asia Argento, la Cnn la cancella dagli episodi dello show di Bourdain

In un comunicato la Cnn fa anche sapere che fino a quando l'attrice non farà luce sul caso con prove a suo favore non ci saranno cambiamenti a riguardo: "Dopo i recenti fatti di cronaca a proposito di Asia Argento, la Cnn non manderà più in onda gli episodi di 'Parts unknown' in cui compare, almeno fino a nuova decisione".

Asia e lo chef si erano conosciuti nel 2016 proprio sul set di "Parts unknown", durante la registrazione dell'ottavo episodio dal titolo "Roma", puntata ora cancellata insieme a una sull'Italia del Sud e una dell’undicesima stagione su Hong Kong.