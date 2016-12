Asia Argento: "Ho pianto dopo aver rincontrato Morgan, il vero amore dura per sempre"

Nonostante si siano detti addio ormai da molti anni, il rapporto speciale che unisce Asia Argento e Morgan è ancora fortissimo. A legarli per sempre c'è la figlia Anna Lou (avuta 15 anni fa) e l'attrice al magazine "F" ha ammesso di aver pianto dopo averlo rincontrato in tv: "Il vero amore dura per sempre, anche se non si sta più insieme. Nulla scalfisce l'incontro profondo di due anime".

"Ci siamo conosciuti da ragazzini, ne abbiamo passate di tutti i colori e resta una delle persone più importanti della mia vita - ha dichiarato l'Argento - Per lui proverò sempre affetto e amore incondizionato. Non ho mai avuto filtri e ne ho pagato le conseguenze, sono scoppiata".



Sia lei che Morgan hanno avuto altri figli dopo la fine della relazione: il componente dei Bluevertigo ha avuto una bimba dalla cantante Jessica Mazzoli, mentre Asia ha avuto un secondo figlio dal matrimonio con il regista Michele Civetta.



Entrambi adesso sono ufficialmente single, ma per l'attrice è impensabile far entrare un altro uomo nella sua vita: "Magari quando i miei figli saranno grandi ci ripenserò, ma per ora non se ne parla. Anche papà ha cresciuto me e mia sorella da solo e non ha mai portato una donna in casa, un esempio incredibile da cui tanti uomini dovrebbero imparare".