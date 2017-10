Asia Argento ed Emma de Caunes, brindisi contro la violenza: "Non siamo vittime"

"Non siamo vittime, noi abbiamo il potere". Una frase sibillina accompagnata da una foto ancora più potente. Asia Argento abbraccia e brinda con Emma de Caunes. Solo pochi giorni fa le due attrici hanno fatto al "New Yorker" una lunga confessione in cui hanno raccontato degli abusi subiti da parte del produttore di Hollywood Harvey Weinstein. Dopo le polemiche le due hanno postato uno scatto sui social in cui invitano le donne a denunciare.