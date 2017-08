Asia Argento, bad girl in bikini

Asia Argento è splendida come l'estate. L'attrice ha postato sul suo profilo Instagram una nuova foto in cui appare in tutta la sua bellezza con un bikini in stile Seventies, con sguardo ammaliante e il tatuaggio sexy che le riveste il torace. E chissà se quel messaggio che accompagna lo scatto, mellow yellow, non sia riferito alla canzone di Donovan e a quello che pensa di lei il suo nuovo compagno Anthony Bourdain...