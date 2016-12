Artù, cane sciolto della capitale: "Non sono costruito, scrivo le canzoni di getto"

Come nome d'arte ha scelto Artù , un personaggio leggendario, ma Alessio Dari è tutt'altro che un personaggio. "Sul palco come a casa sono sempre io, non entro nei panni di qualcun altro" ha confessato il cantautore romano alla conferenza stampa di " Tutto Passa ". Difficile inquadrarlo in un genere, anche se il punto di riferimento per lui sono gli Anni Settanta perché "quando sto male vado da De Gregori, Battisti e Gaetano".

Seduto sul prato con la chitarra e un bicchiere di vino rosso di fianco, Artù mantiene quello che promette: canzoni schiette e sincere che arrivano dritte al punto. "Vado di getto, come viene. Mi accorgo di cosa parla il pezzo solo dopo che l'ho scritto. Non è vero quello che dicono, che uno si mette lì e scrive una canzone" racconta.



Com'è nata l'idea per "Tutto passa"?

Quando meno me l'aspettavo mi è venuta questa riflessione: tutto passa. Sembra banale ma se ci pensi bene il valore delle cose è proprio il fatto che non sono per sempre, nel bene e nel male. Nella copertina del disco dono un mazzo di fiori ad una donna di strada come a dirle 'Guarda che tutto passa'. Lancio un messaggio di speranza



In "Tulipani" racconti di come i momenti belli possano essere rovinati dalla rabbia...

La rabbia è positiva, ma devi trovare il modo di buttarla fuori perché altrimenti ti impedisce di amare. E' una malattia, l'ho capito proprio scrivendo il pezzo. Io non tollero molte cose e ho trovato nella musica la mia valvola di sfogo.



In "Bene io sto male" hai messo in fila tutte le cose che ti vanno strette...

Sì, ma alla fine ho capito che ero io la cosa che non sopportavo. Se non ti accetti non riesci nemmeno a sopportare gli altri, perché riconosci in loro i tuoi difetti.