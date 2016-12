04:48 - Il nuovo disco "Amore Puro" non è l'unico progetto importante in questo momento per Alessandra Amoroso. Intervistata dal settimanale "Grazia", la cantante ha infatti ammesso di sentirsi pronta a mettere su famiglia con il fidanzato Luca. "Ne parliamo ma è ancora presto per decidere una data per le nozze. E poi, voglio avere almeno un figlio. Ce l'ho nel dna: è quello che mi hanno insegnato i miei, a prendermi cura del mio uomo".

La Amoroso ha conosciuto il Luca (che è anche il suo assistente personale) quando aveva solo 16 anni, ma la storia d'amore si è interrotta per poi riprendere tre anni fa. Per molto tempo i due si sono frequentati solo come amici: "Ci vedevamo quasi ogni giorno, ho conosciuto tutte le sue fidanzate e lui i miei. E alla fine siamo tornati insieme: era la spina di pesce che mi era rimasta in gola".