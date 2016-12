Gli "Anni Felici" di Daniele Luchetti

04:57 - Daniele Luchetti porta al cinema l'ennesimo grande film sull'Italia e una coppia di attori, destinata a restare nella memoria degli spettatori. Arriva nelle sale infatti dal 3 ottobre "Anni felici" con Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti, film autobiografico sulla famiglia dello stesso regista, ambientato nella Roma anni '70.

Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti sono nel film, distribuito da 01 in 250 copie, i genitori di Luchetti, il padre, artista-performer, e la madre casalinga, che si rivelerà molto più rivoluzionaria del marito iniziando una storia lesbo con una gallerista, una bravissima Martina Gedeck. Il regista romano sarà la voce narrante. Il film che è stato ben accolto a Festival di Toronto ha invece mancato Venezia per una scelta ben ponderata dal regista stesso: "“La proiezione a Venezia è un rito sacro, solenne e trattandosi di una parte della mia vita, non sarei riuscito a sostenere una simile tensione. Ho scelto un contesto più rilassato, in cui presentare un film non diventa la fine del mondo."



C'è un po' tutto in questo nuovo film, ultima parte di una trilogia sulla famiglia composta da 'Mio fratello è figlio unico' e 'La nostra vita'. C'è Luchetti, bambino testimone di una coppia fragile e destrutturata, e c'è l'Italia della borghesia, del femminismo, del libertismo e della scoperta dell'amore omosessuale. Ad uscirne malconcia è la famiglia,quella di Luchetti, e quella in generale scissa tra divieti e desiderio di libertà, litigi e apparenze, amore e realtà.