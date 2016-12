00:15 - Presentata a Milano la 29esima edizione della rassegna musicale Aperitivo in concerto, organizzata da Mediaset e Publitalia 80. In scena al teatro Manzoni di Milano dal 13 ottobre al 2 marzo, sarà dedicata all'improvvisazione americana. "Non sapevo che fossimo in linea con le politiche filoamericane dell'amministrazione di sinistra di Milano, da buoni lobbisti tentiamo di ingraziarceli anche noi" ha detto il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri.

La nuova stagione si aprirà il 13 ottobre con un appuntamento d'eccezione, ovvero l'incontro tra due miti del jazz. Sul palco ci sarà infatti il David Murray Infinity Quartet con la presenza straordinaria di Macy Gray.



Degli undici eventi in programma al Teatro Manzoni di Milano dal 13 ottobre 2013 al 2 marzo 2014 due sono prime europee, sette prime o uniche date italiane, tutti comunque sono testimonianze originali della creatività musicale contemporanea. "Due - ha spiegato il direttore artistico Gianni M. Gualberto - gli assi attorno a cui ruota la programmazione: da una parte l'uso della voce, con l'approccio fisico al verso tipico del reading, dall'altra la fusione tra cultura accademica e improvvisazione, testimoniata dalla flautista e compositrice Nicole Mitchell".



"E' sicuramente un programma imperniato sulla musica colta che - ha notato il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri - ha poca audience perché comunica poco, non perché è incomprensibile".



Tra gli appuntamenti Amiri Baraka, in scena il 27 ottobre insieme al pianista D. D. Jackson, il batterista Pheeroan AkLaff e il sassofonista Renè McLean. L'approccio fisico al verso caratterizza anche Anthony Joseph che, il 24 novembre, con la sua The Spasm Band porterà in scena il composito universo afro-caraibico. Ancora poesia con David Budbill, che il 17 novembre si esibisce con The William Parker Quartet coniugando versificazione e improvvisazione jazz.



Dopo il successo della scorsa stagione torna poi Nicole Mitchell, che il 15 dicembre propone in anteprima europea "When Life's Door Opens", un inno alla vita scritto per le festivita' natalizie. Tornano poi due partner storici di John Zorn: il violoncellista Erik Friedlander con il suo nuovo progetto Bonebridge (26 gennaio) e il bassista Shanir Blumenkranz (16 febbraio), a capo del gruppo Abraxas. Il grande virtuosismo strumentale si piega ad ammiccanti approcci teatrali con i Jazz Passengers (2 marzo), che il 2 marzo chiudono la rassegna completata da Aaron Parks e il suo trio (10 novembre), dal quartetto del Aaron Diehl (19 gennaio) e dal pianista Junior Mance, che il primo dicembre al Teatro Manzoni festeggerà 75 anni di carriera.