Paris Hilton canta.. in bikini

10:13 - Paris Hilton ci riprova con la musica. E giusto per non deludere i fan si mostra sexy e in bikini nel video di "Good Time". L'ereditiera aveva già dato prova delle sue "doti" canore nel 2006, quando pubblicò il primo album con scarsi risultati. Stavolta però ha chiesto il sostegno di Lil'Wayne e ha sfoderato le sue armi migliori. Ovvero quelle della seduzione. Basteranno?