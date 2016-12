Britney Spears, bikini nel deserto

00:28 - Britney Spears ha voluto condividere con i fan qualche immagine del nuovo video del singolo "Work Bitch". In bikini e sempre più sensuale, la cantante si trova in mezzo al deserto con un corpo di ballo mozzafiato. La regina del pop è in gran forma e c'è da scommettere che il video farà proseliti sul Web anche con le parodie dei fan. Non resta che aspettare...

Parallelamente alla promozione discografica, Britney sta anche promuovendo sui social il nuovo spettacolo autobiografico che andrà in scena per ben due anni al Planet Hollywood di Las Vegas dal titolo "Piece Of Me".