MilanOltre, la danza tra anima e sensualità

foto Ufficio stampa Correlati MilanOltre, la danza al centro del mondo 10:50 - Al via la 26esima edizione del Festival MilanOltre che quest'anno si svolgerà tra il 28 settembre e il 13 ottobre principalmente presso il Teatro Elfo Puccini di Milano con incursioni alla DanceHaus. L'apertura è dedicata a due spettacoli italiani: la nuova produzione di Susanna Beltrami, "Homesick" e "2+2=5", lo spettacolo della compagnia Sanpapiè che rende omaggio ad alcune icone della storia della danza del '900.

Dal primo ottobre si entra nel vivo del Festival con un programma serrato che prevede due focus dedicati al Ballet National de Marseille, con il suo ensemble di 18 danzatori che si misurano con 4 diversi programmi artistici ("Moving Target", "Organizing Demons", "Élégie", "Orphée & Eurydice"), e a Virgilio Sieni con tre programmi: "De Anima", "Sonate Bach" e "Di fronte agli occhi degli altri". Entrambe le proposte riuniscono alcuni tra i titoli più interessanti della loro storia e carriera artistica. Intrecciano e completano due personali sezioni Vetrina Italia, e Vetrina Italia Domani, nelle quali si alterneranno nomi noti ed emergenti della scena coreografica italiana.



La sezione Vetrina Italia ospita, oltre ai due titoli di Beltrami e Sanpapiè, Daniele Albanese, danzatore e coreografo emiliano trentanovenne, che dopo studi e collaborazioni all'estero, è tornato in Italia nella sua città, Parma, e ha fondato nel 2002 la Compagnia Stalker. Albanese è il 5 ottobre in sala Fassbinder con "AnnotTazioni", assolo pensato come nota coreografica sull’attrazione e l’assenza e D.O.G.M.A, costruito intorno all’idea di una forza prepotente dell’invisibile. Il 12 ottobre Matteo Levaggi e il Balletto Teatro di Torino sono in scena con "SEXXX", lo spettacolo coprodotto con MilanOltre, creazione di grande impatto fisico e musicale, capace di creare nello spettatore un flusso continuo di forti emozioni.



La sezione Vetrina Italia Domani ospita i giovani del corso di Teatro Danza della Scuola Paolo Grassi impegnati nel debutto di "Vivo e Coscienza" da Pasolini con la coreografia di Luca Veggetti. Il programma di Vetrina Italia Domani prevede il debutto alla DanceHaus di Via Tertulliano di nuovi lavori di alcuni coreografi emergenti, tra i quali "La banalità del cilindro" diretto dal giovane e molto promettente Fabrizio Calanna (12 ottobre ore 22).



INFORMAZIONI Teatro ElfoPuccini, c.so Buenos Aires 33, Milano, tel. 02.00660606. Prezzi: da 25 euro a 10 euro www.milanoltre.org