Jessica Alba: "Indosso le mini senza vergogna"

11:01 - Madre di due figli e attrice tra le più amate di Hollywood. Jessica Alba ha tutto nella vita ma ha confessato in una intervista al magazine "Health" che ha attraversato un momento difficile post parto. "Andavo alle feste con i pantaloni e mai con la mini - ha rivelato -. Ma mi dicevano che non avevo la cellulite e allora mi sono detta ma se non la metti ora la mini che sei giovane e bella, quando?".

Uno dei trucchi per rimanere sempre tonica e in forma è ballare: "Mi piace tantissimo e mi sono rivolta ad un coreografa, Jennifer Johnson, con cui ho collaborato per un paio di film. Per la mia attività fisica intervallo molto sul tapis roulant, prima sprint e poi camminata in salita e di nuovo corsa sprint. Lo faccio per non annoiarmi". Dopo la gravidanza Jennifer ha avuto un momento difficile in cui rapportarsi con il proprio corpo non era una delle cose che la facevano stare serena: "Poi mi sono guardata bene e ho capito che non era giusto, era immotivato. Ora indosso quando posso sempre le mini".