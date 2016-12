Ligabue: "La mia caduta in mondovisione"

foto Ansa Correlati Ligabue cade:spalla fratturata 15:37 - Ligabue svela sul suo sito ufficiale il titolo del nuovo disco in uscita il 26 novembre, "Mondovisione", e scherza coi fan. "Mi procuro una frattura durante un concerto - scrive - e 2 minuti dopo può vedere la caduta un mio amico di Los Angeles. È ufficiale: siamo tutti in mondovisione". svela sul suo sito ufficiale il titolo del nuovo disco in uscita il 26 novembre, "Mondovisione", e scherza coi fan. "Mi procuro una frattura durante un concerto - scrive - e 2 minuti dopo può vedere la caduta un mio amico di Los Angeles. È ufficiale: siamo tutti in mondovisione".

L'album, prodotto da Luciano Luisi, è stato anticipato dal primo singolo "Il sale della terra". "E' un brano che parla di una crisi che non è solo economica, - racconta Ligabue - ma sociale e di comportamento. Ha a che fare con il bisogno di potere, con le conseguenze prodotte da chi vuole conquistare il potere a ogni costo e a ogni costo mantenerlo. È una crisi talmente drammatica che non sono riuscito a non raccontarla in una canzone: in genere non lo faccio".



“Il muro del suono”, “Ciò che rimane di noi”, “La terra trema, amore mio”, “Il volume delle tue bugie”, “La neve se ne frega”, “Siamo chi siamo”, “Il sale della terra”, “Nati per vivere (adesso e qui)”, “Per sempre”, “Tu sei lei”, “Con la scusa del r'n'r”, “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”: sono questi (non nell’ordine di quella che sarà la tracklist) i titoli dei brani che saranno contenuti nel nuovo album "Mondovisione", postati da Ligabue sui suoi social network ufficiali.