La stagione del Manzoni riparte da D'Annunzio

La stagione del teatro Manzoni di Milano riapre ufficialmente i battenti. E lo fa nel nome di un grande della cultura italiana. Dopo il successo dell'anno scorso, infatti, dal 26 settembre al 6 ottobre, torna "Gabriele D'Annunzio, tra amori e battaglie", uno spettacolo di e con Edoardo Sylos Labini. La pièce unisce musica e performance teatrale nell'innovativa formula del "disco teatro".

Lo spettacolo è stato realizzato con la consulenza dello storico Giordano Bruno Guerri e rientra tra le iniziative de Il Vittoriale degli Italiani per le celebrazioni ufficiali del 150° anniversario della nascita del Vate.



Sylos Labini si cala nei panni di un D'Annunzio che, dalla sua stanza del Vittoriale, rende omaggio alle sue donne: da Eleonora Duse (Viola Pornaro) alla moglie Maria Hardouin d’Altemps (Alice Viglioglia), dalla pianista Luisa Baccara (Silvia Siravo) passando per la governante Amélie Mazoyer (Giorgia Sinicorni), attraverso i versi de "Il Piacere", de "Il Fuoco" e rivivendo un'insolita versione elettronica de "La pioggia nel pineto" mixata con le grandi arie di Wagner dal dj Antonello Aprea.



Dallo spettacolo è stato tratto anche un fortunato ebook, che ha riscosso successi e apprezzamenti. Un libro che sfrutta appieno le potenzialità del supporto multimediale con ricostruzioni grafiche 3D di oggetti iconici della vita di D'Annunzio come la sua collezione di fermacarte, il modellino originale dell'aereo SVA usato per il volo su Vienna, le spazzole da bagno e molto altro, e naturalmente i video della rappresentazione teatrale.



