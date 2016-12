Elton John, i genitori russi contro il concerto

foto Ap/Lapresse Correlati Elton John, vacanza d'amore dopo l'operazione 11:02 - Il Comitato dei genitori russi si scaglia contro Elton John che terrà una esibizione live a Mosca il 6 e il 7 dicembre. "Chiedimo al presidente Vladimir Putin - scrive in una nota il Comitato - di annullare il concerto di del musicista gay dichiarato perché ha intenzione di violare il divieto di propaganda omosessuale" . - Il Comitato dei genitori russi si scaglia controche terrà una esibizione livea Mosca il 6 e il 7 dicembre. "Chiedimo al presidente Vladimir Putin - scrive in una nota il Comitato - di annullare il concerto di del musicista gay dichiarato perché ha intenzione di violare il divieto di propaganda omosessuale" .

La legge russa vieta la propaganda soprattutto tra i minori, è un provvedimento che Putin ha voluto per conquistare i conservatori. In tutto questo Elton John per ora non replica ma in una intervista al The Guardian questo mese ha dichiarato che era sua intenzione comunque lanciare un messaggio forte in difesa degli omosessuali e per supportare la comunità russa gay.