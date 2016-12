Lady Gaga-Miley Cyrus, guerra di eccessi

Ironia, sarcasmo, ma anche un pizzico di acidità. D'altro canto è sotto gli occhi di tutti che Miley Cyrus abbia rubato prepotentemente la scena a Lady Gaga proprio nel momento in cui questa si accinge a lanciare il suo terzo album, "Artpop", delicatissimo per le sorti della sua carriera.



E' iniziato tutto la sera degli Mtv Video Music Awards: doveva essere la sera del debutto live del nuovo singolo di Gaga, "Applause", ma tutti non hanno fatto che parlare del twerking di Miley con Robin Thicke. E poi è arrivato il video di "Wrecking Ball" diretto da Terry Richardson (vecchio amico di Gaga), con il nudo integrale: numeri da capogiro in quanto a visualizzazioni in Rete e numero uno di Billboard tra i singoli venduti. Questo mentre "Applause" arranca un po', ben lontano dall'exploit che forse ci si aspettava.



L'attacco della Germanotta è sottile, tanto più che pochi giorni dopo l'esibizione agli Mtv Vma, a fronte delle polemiche scoppiate, era intervenuta in difesa della Cyrus. Ma ora, seppur velato da un tocco di ironia, il tweet postato dimostra l'amica/rivale sta diventando sempre più ingombrante. E intanto questa rincara posando nuda per la copertina di "Rolling Stone". Ci aspetta un autunno molto caldo, in tutti i sensi...