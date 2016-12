"Ghost", il musical travolgerà Milano

foto Gianluigi Di Napoli Correlati Presentato a Milano "Ghost"

Debutterà al Barclays Teatro Nazionale di Milano, il prossimo 10 ottobre, "Ghost, il musical" ispirato al celebre film interpretato da Demi Moore, Whoopi Goldberg e Patrick Swayze nel 1990. Lo spettacolo, presentato da Dave Stewart degli Eurythmics che ne cura le musiche, dal produttore internazionale Colin Ingram e da quello italiano Daniele Luppino di Mas, rimarrà in cartellone fino al 31 dicembre per poi spostarsi dal 2014 a Torino e Roma.

Sam è Salvatore Palombi, Ilaria De Angelis è Molly mentre Loretta Grace è l'esuberante sensitiva Oda Mae Brown. La traduzione dei testi delle canzoni e la direzione musicale è affidata a Fabio Serri e per la fine di ottobre è prevista l'uscita di un cd. Sulle vendite ha affermato Luppino: "Lo spettacolo sta già riscuotendo successo al botteghino, e il numero dei biglietti tra venduti e prenotati arriva a 26- 27 mila"

Sam è Salvatore Palombi, Ilaria De Angelis è Molly mentre Loretta Grace è l'esuberante sensitiva Oda Mae Brown. La traduzione dei testi delle canzoni e la direzione musicale è affidata a Fabio Serri e per la fine di ottobre è prevista l'uscita di un cd. Sulle vendite ha affermato Luppino: "Lo spettacolo sta già riscuotendo successo al botteghino, e il numero dei biglietti tra venduti e prenotati arriva a 26- 27 mila"



Soddisfatto della versione italiana del progetto Stewart che ha affermato: "Sono entusiasta di essere in questo teatro, ho assistito alle prove e tutto il cast era fantastico. Non vedo l'ora di assistere allo spettacolo". Sulla complessità del musical si è soffermato il regista Stefano Genovese, presente all'incontro insieme all'intero cast: "Lo spettacolo è decisamente impegnativo, è una grossa macchina, siamo sicuri che farà commuovere e divertire il pubblico".



LA STORIA DI "GHOST" - Una sera rientrando a casa, una coppia di giovani fidanzati, Sam Wheat e Molly Jensen, vengono rapinati; la situazione purtroppo degenera e nello scontro Sam viene assassinato. Lo spirito di Sam tuttavia rimane sospeso in un limbo tra questo mondo e l’aldilà e il suo fantasma è determinato a rimanere accanto a Molly per metterla in guardia dal pericolo a cui sta andando incontro. Con l’aiuto di un’eccentrica sensitiva, Oda Mae Brown, Sam cercherà – con non poche difficoltà - di comunicare con Molly convincendola a credere nella sua effettiva presenza, con l’intenzione di salvarla e proteggerla dai piani meschini del collega Carl Bruner.



INFORMAZIONI Via Giordano Rota 1 20149 Milan- ex Piazza Piemonte 12 Dal martedì al venerdì ore 20.45, Sabato e domenica ore 15.30 e ore 20.45 Prezzi: da 24 a 84 euro, Biglietteria 02 00640888 orario 12 -19, www.teatronazionale.it