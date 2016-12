Baglioni: "ConVoiAlbum esce il 22 ottobre"

foto Ufficio stampa Correlati E noi due là 09:40 - A dieci anni dall'ultimo disco di inediti, Claudio Baglioni annuncia l'uscita per il 22 ottobre di "ConVoiAlbum" che contiene dodici tracce. Nella tracklist anche i brani anticipati, dal 18 maggio scorso su iTunes: "ConVoi" e proseguito con "Dieci dita", "E noi due là", "E chi ci ammazza", "Isole del sud", "L'ultima cosa che farò", "In un’altra vita", "Va tutto bene" e "In cammino". - A dieci anni dall'ultimo disco di inediti,annuncia l'uscita perche contiene dodici tracce. Nella tracklist anche i brani anticipati, dal 18 maggio scorso su iTunes: "ConVoi" e proseguito con "Dieci dita", "E noi due là", "E chi ci ammazza", "Isole del sud", "L'ultima cosa che farò", "In un’altra vita", "Va tutto bene" e "In cammino".

In cinque mesi, con due appuntamenti al mese, l’artista ha dato vita ad un progetto, nuovo, che si è composto nel tempo. Un’opera che ha preso forma giorno dopo giorno, come in un cantiere aperto e un lavoro in corso, seguendo un modo alternativo di pensare, realizzare e presentare musica e contenuti, sviluppando pezzi e storie sempre diversi, concepiti e interpretati su temi, voci, impressioni, stati d’animo in continuo divenire. A partire dall’8 ottobre sarà possibile prenotare il cd su Amazon.it, Ibs.it, Inmondadori.it e Feltrinelli.it, o in digitale sulla piattaforma di iTunes.