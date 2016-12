Bruce Springsteen, sirenetto a 64 anni

foto Splash News Correlati Bruce, re della spiaggia 09:22 - Bruce Springsteen ha festeggiato il suo 64esimo anno nel migliore dei modi. Prima superstar con tutta la band ad uno dei Festival più prestigiosi della musica, Rock in Rio, e poi si è tuffato tra le onde della spiaggia di Ipanema a Rio de Janeiro. Il rocker è in forma, un sirenetto perfetto. ha festeggiato il suo 64esimo anno nel migliore dei modi. Prima superstar con tutta la band ad uno dei Festival più prestigiosi della musica,, e poi si è tuffato tra le onde della spiaggia di Ipanema a Rio de Janeiro. Il rocker è in forma, un sirenetto perfetto.

Dieta ferrea e cibi biologici, insieme a tanta attività fisica. Il Boss per mostrare un fisico a 64 anni da far invidia ai ventenni fa qualche sacrificio ma anche per dare il meglio di sé durante i suoi concerti. La sua presenza a Rock in Rio è stata salutata da migliaia di fan in visibilio per un artista sempre sulla cresta dell'onda, non solo in spiaggia.