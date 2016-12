Madonna, Secret Project contro il femminicidio

foto Da video Correlati Madonna che pancetta!

Madonna a Roma tra feste e fitness 10:51 - Madonna come promesso ha svelato ai suoi fan le immagini del docu-film "Secret Project" in cui denuncia le troppe violenze e discriminazioni, puntando il dito contro il femminicidio. L'anteprima era già stata trasmessa durante la sua visita a fine agosto a Roma. Proiettato prima a New York, Londra e Berlino il film di 17 minuti sta girando anche in Rete. Appuntamento a Roma con tre proiezioni lungo la giornata di oggi. come promesso ha svelato ai suoi fan le immagini del docu-film "" in cui denuncia le troppe violenze e discriminazioni, puntando il dito contro il femminicidio. L'anteprima era già stata trasmessa durante la sua visita a fine agosto a Roma. Proiettato prima a New York, Londra e Berlino il film di 17 minuti sta girando anche in Rete. Appuntamento a Roma con tre proiezioni lungo la giornata di oggi.

Secondo le comunicazioni ufficiali "Secret Project" viene proiettato alle 12.30 in via Marsala, vicino la Stazione Termini, alle 22 in Piazza Augusto Imperatore, 22.50 in Piazza della Rotonda e infine in Piazza Venezia alle 23.40. Il video è interamente basato sulla difesa dei diritti civili. La voce fuori campo di Madonna denuncia le troppe violenze e discriminazioni e il femminicidio. Rihanna è la guest star.