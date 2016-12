Luca Carboni: "Festeggio con Elisa e Bosé"

foto Ufficio stampa Correlati Carboni, "Fisico & politico" i brani 15:04 - Trent'anni fa Luca Carboni entrava negli studi Fonoprint di Bologna per registrare il primo cd "Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film". Il primo ottobre esce "Fisico & politico" che contiene alcune hit con tre inediti, di cui uno firmato da Ligabue e l'altro è il duetto omonimo con Fabri Fibra. "Non amo guardarmi indietro ma volevo festeggiare con gli amici", dice Luca. Presenti artisti come Elisa, Cremonini, Battiato e Bosé. - Trent'anni faentrava negli studi Fonoprint di Bologna per registrare il primo cd "Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film". Il primo ottobre esce "" che contiene alcune hit con tre inediti, di cui uno firmato dae l'altro è il duetto omonimo con. "Non amo guardarmi indietro ma volevo festeggiare con gli amici", dice Luca. Presenti artisti come

Non è il solito Best of, c'è alla base del cd "Fisico e Politico" una missione sincera: condividere un percorso di vita con gli amici vecchi e nuovi riarragiando, ma non tradendo, i brani che hanno costellato trent'anni di carriera di Carboni. A dare una mano al cantautore c'è il produttore ed arrangiatore più amato del momento, Michele Canova. Tra i duetti più riusciti la rarefatta e magica "Persone Silenziose" con Tiziano Ferro, la delicata "Silvia lo sai" con Franco Battiato fino all'energica "Ci vuole un fisico bestiale" con Lorenzo Jovanotti. Si pensa già a un concerto speciale tra metà e fine dicembre, in cui Luca si presenterà sul palco con tutti i colleghi per presentare dal vivo "Fisico & politico". A quanto pare la serata verrà poi trasmessa in televisione, come ha rivelato Ferdinando Salzano l'amministratore delegato dell'agenzia live F&P Group durante l'incontro stampa col cantautore.



Come è nato questo progetto?

Un giorno parlavo con Michele dei trent'anni della mia carriera e abbiamo avuto l'idea di coinvolgere dapprima i miei amici come Samuele Bersani, Biagio Antonacci e Lorenzo Jovanotti per poi allargare l'invito ad altri artisti, che magari non conoscevo personalmente come Alice.



La risposta com'è stata?

Erano tutti felici. A Fabri Fibra avevo mandato la canzone 'Fisico & politico' consapevole che fosse un mondo distante dal suo, ma lo stimavo troppo. Dopo qualche giorno mi ha spedito il testo con la sua parte. Elisa era incinta e non poteva venire in studio ed ha cantato la sua strofa a casa sua, Battiato l'ho incrociato nello studio al fianco al mio e si è proposto per 'Silvia lo sai', Lorenzo mi ha fatto una bella sorpresa mandandomi il suo contributo da New York...



Tiziano Ferro aveva parlato di "Persone Silenziose" nella sua autobiografia. Lo sapevi?

No e quando me l'ha detto ero al settimo cielo. Ho saputo che per lui questa canzone ha rappresentato tanto, l'inizio forse dalla sua carriera di cantautore, e mi è sembrato giusto che lui avesse scelto proprio quel brano.



Tutti hanno scelto una canzone?

Sì. Inizialmente volevo fare un racconto cronologico della mia storia ma ognuno degli artisti ha scelto autonomamente un brano. Mi sono accorto che sono state gradite molto le canzoni della produzione dall'87 al 1995. Va bene così, ne è venuta fuori una storia tutta sentimentale.



Ligabue però non ha duettato con te ma ha firmato l'inedito "C'è sempre una canzone", come mai?

In una occasione gli ho raccontanto del mio progetto. Lui molto generosamente mi ha detto che aveva tre canzoni da farmi ascoltare, preferiva essere presente come autore che con un duetto. E' stata una opportunità meravigliosa anche perché di solito canto sempre le mie canzoni e ora l'ho interpretata 'alla Luciano' (ride, ndr).



C'è un tour in vista?

Sì e partirà verso gennaio/febbraio ma stiamo pensando ad un evento speciale a dicembre che riunisca tutti gli artisti presenti in questo disco. Ci stiamo lavorando...



E Sanremo?

Me ne sono sempre tenuto alla larga, mi fa un po' paura quella atmosfera e l'Ariston. Ma essere presente come autore per un altro artista mi piacerebbe.



A partire dal 24 settembre per una settimana “Fisico & politico” sarà il primo album italiano ad essere interamente ascoltabile in streaming – e preordinabile a prezzo speciale - su iTunes.

Andrea Conti