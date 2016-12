"Jack Nicholson faceva uso di cocaina"

foto Ap/Lapresse Correlati Jack Nicholson, i ruoli storici 11:30 - Droga, sesso, eccessi. Un libro mette a nudo il divo di Hollywood Jack Nicholson. Lo scrittore Marc Eliot infatti nel suo nuovo volume intitolato "Nicholson" racconta vita morte e miracoli dell'attore, a partire dal passato non proprio sobrio: "Faceva abitualmente uso di cocaina e marijuana, quando ha lavorato alla sceneggiatura de 'Il serpente di fuoco' era sotto l'effetto di acidi". , eccessi. Un libro mette a nudo il divo di Hollywood. Lo scrittore Marc Eliot infatti nel suo nuovo volume intitolato "Nicholson" racconta vita morte e miracoli dell'attore, a partire dal passato non proprio sobrio: "Faceva abitualmente uso di cocaina e marijuana, quando ha lavorato alla sceneggiatura de 'Il serpente di fuoco' era sotto l'effetto di acidi".

Pare che Jack abbia cominciato a fare uso di droghe negli Anni 60 e che addirittura in quel periodo la sua villa fosse stata ribattezzata "the wildest house in Hollywood". In mlti testimoni infatti ricordano i party all'insegna della trasgressione. Fino agli Anni 80 e al cambio radicale: Nicholson infatti a un certo punto della sua vita ha cominciato a fare pulizia, allontanandosi da frequentazioni pericolose e dedicandosi totalmente al lavoro.