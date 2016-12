Rihanna, vacanze hot in Thailandia

foto Instagram Correlati In pose sexy e in bikini 10:09 - Un tour estenuante e sempre sulla cresta dell'onda mediatica, Rihanna però ha deciso questa volta di dedicare del tempo a se stessa. Con alcuni amici la cantante è scappata tra le chiare acque della Thailandia per riposare e meditare. Ma la star della musica pop proprio non riesce a staccarsi dai social network, ed eccola sempre in bikini, sempre in posa a mostrare il lato B. - Un tour estenuante e sempre sulla cresta dell'onda mediatica,però ha deciso questa volta di dedicare del tempo a se stessa. Con alcuni amici la cantante è scappata tra le chiare acque della Thailandia per riposare e meditare. Ma la star della musica pop proprio non riesce a staccarsi dai social network, ed eccola sempre in bikini, sempre in posa a mostrare il lato B.

Per il momento lo scettro di più scandalosa nel mondo della musica sembra ce l'abbia Miley Cyrus, ma Rihanna non si scoraggia. L'interprete di "Umbrella" ha deciso di passare in secondo mia per staccare un po' dalla ribalta del gossip ma al tempo stesso non vuole che la gente di dimentichi di lei. Ed ecco che arriva in soccorso Instagram e tutta la piattaforma dei social network, dove Rihanna sembra trovarsi a suo agio. La vacanza in Thailandia poteva essere un momento per meditare e capire quale direzione artistica prendere, ma Rihanna ha deciso di pubblicare ogni minuto della vacanza sul Web e i fan sembrano gradire...