Pacifico regala i suoi gioielli musicali

Si intitola "In cosa credi" il nuovo Ep di Pacifico, tra i cantautori più apprezzati della musica, ne sa qualcosa Gianna Nannini tra gli altri. Il nuovo progetto discografico (pubblicato da Carosello Records, distribuito da Artist First) è disponibile in tiratura limitata e contiene otto brani. Un'idea speciale come dice Pacifico a Tgcom24: "Sono incluse canzoni rimaste fuori dagli altri miei cd che ora vivono di vita propria, piccoli gioielli".

"Ho pensato a questo Ep quando cercavo di capire come strutturare il prossimo tour, – ha raccontato Pacifico –. Così mi è venuto in mente di inserire tutti i brani che non esono entrati nei dischi ufficiali. In cosa credi in realtà rappresenta la linea di continuità con l'ultimo mio disco 'Una voce non basta'. Insomma mi piace pensare questo progetto come best di brani mai pubblicati, canzoni che sono state inserite cento volte nelle scalette ipotetiche e poi per qualsiasi motivo non sono stati più inseriti. Mi sembrava giusto dare il peso e l'importanza che meritavano, raccogliendo il tutto in questo Ep".



Non mancano naturalmente le canzoni d'amore come in "Non sentire ragioni" e "Aprire la mano" in cui si parla "della necessità dell'amore, anche precario, insoddisfacente, rifiutato. Anche solo dell'attesa di un incontro, o del suo ricordo". L'atto d'amore per una delle stagioni più amate dal cantautore è in "Sarai l'estate" perché "uno dei momenti più aperti, più spaziosi da descrivere e ricordare". E poi c'è la delicata adolescenza: "La giostra è una canzone che racconta in qualche modo i miei sedici anni in cui ero un adolescente come tanti, che guardava scorrere il tempo. E proprio il tempo lo passavo a guardare fuori dalla finestra, ascoltando dischi, in attesa di non si sa cosa".



Pacifico presenta "In cosa credi" con uno showcase acustico martedì 24 settembre al nuovo spazio La Feltrinelli RED di Milano (piazza Gae Aulenti - inizio ore 21 - ingresso libero), accompagnato da Silvio Masanotti alla chitarra e da Ivan Ciccarelli alle percussioni.

