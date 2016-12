I NomadidiParole fanno rivivere l'estate

foto Ufficio stampa 15:45 - Dopo la pausa estiva e sulla scia di una prima stagione creativa fortunata i NomadidiParole tornano domenica 29 settembre. Appuntamento all'Opera 33 (via Farini, 33 - Milano) la rap-presentazione di "13 sotto il lenzuolo" di Giuliano Pavone, ambientata nell'estate degli anni 80 dopo i Mondiali di calcio. In scena Giulia Telli e Simone Mastrotisi. A fare da moderatori Alice Cimini e Christian Mascheroni, che chiacchiereranno con l'autore Pavone. - Dopo la pausa estiva e sulla scia di una prima stagione creativa fortunata i NomadidiParole tornano domenica 29 settembre. Appuntamento all'Opera 33 (via Farini, 33 - Milano) la rap-presentazione di "13 sotto il lenzuolo" di, ambientata nell'estate degli anni 80 dopo i Mondiali di calcio. In scena. A fare da moderatori, che chiacchiereranno con l'autore Pavone.

Le vacanze sembrano ormai un lontano ricordo? Con i NomadidiParole non finiscono mai, il collettivo di attori ha escogitato la formula per continuare a viaggiare... con le parole e con i libri. Domenica 29 settembre “13 sotto il lenzuolo”: un tuffo negli anni 80, precisamente all’indomani della vittoria italiana ai Mondiali, quando Pertini scoppia in un tumulto di gioia e gli italiani si preparano a festeggiare. La calda estate in un piccolo paese della Puglia, l’Hotel Paradise che offre le sue stanze per la realizzazione di un film, rigorosamente commedia sexy di serie B, il giovane protagonista che s’invaghisce dell’attrice e per conquistarla inventa un fantomatico 13 al Totocalcio: Giuliano Pavone racconta l’Italia che fu. Quella dove ci si divertiva, capace di ridere anche di se stessa, dove soltanto in lontananza si avvertivano i rumori delle bombe in Libano o gli spari contro il Generale Dalla Chiesa.



Nata dall’unione di due giovani attori di teatro, Simone Gerace e Giulia Telli, con lo scrittore e autore televisivo Christian Mascheroni e con Alice Cimini, esperta di comunicazione e curatrice di eventi, NomadidiParole è una formula tutta nuova di avvicinare le persone alla lettura, mentre le parole, i protagonisti e i luoghi escono dalle pagine del libro per trasformarsi in corpi, voci e movimenti. Il calendario dei NomadidiParole guarda già al mese di ottobre, con due nuove rappresentazioni in programma: “Il ministero della bellezza” di Marco Lanzarotto (Indiana editore) e “Il tasto G” di Rossella Calabrò (Sperling & Kupfer Editori).