De La Soul, la band hip hop "ritma" Milano

I De La Soul tornano in Italia. I tre ragazzacci "hiphoppari" di Long Island sono ospiti dell'Elita Ouverture il 21 settembre al Teatro Franco Parenti di Milano. Sono pochi coloro che non possono dire di aver fischiettato, almeno una volta nella vita, una delle loro hit di fine anni '80, da "Me, Myself and I" a "My buddy". Ciò vale anche per coloro che sono nati solo qualche anno prima dell'uscita dei due pezzi, anche se per loro vale la "differita" di una decina d'anni.

Per quegli altri che invece non li conoscessero affatto facciamo un velocissimo punto della situazione. I tre afroamericani sono una delle band hip hop che ha scritto la storia del genere lasciando la loro scia nell'alternative hip hop. Sono i ragazzi ben educati del rap, che non hanno bisogno di cantare parolacce o bestemmiare per dire due frasi intriganti dotate di senso. "Dotti", ma anche consapevoli, loro stessi nel '91 avevano detto con il loro album "De La Soul is dead" che erano finiti. Forse una provocazione?



In effetti non avevano tutti i torti, i DLS non hanno più cavalcato la cresta dell'onda pur continuando a lavorare, anche se in sordina e sporadicamente. Vediamo al Teatro Parenti cosa sapranno fare i tre americani, appesantiti da qualche chilo e anno in più. E quanti del pubblico invece non fischietteranno "Me, my self and I".