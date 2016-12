Lorenzo Jovanotti è l'artista dell'anno

14:25 - Jovanotti è l'artista più votato dai membri dell'Academy Medimex, giuria istituita dal salone dell'innovazione musicale promosso da Puglia Sounds in programma a Bari dal 6 all'8 dicembre. La votazione ha evidenziato un gradimento da parte della maggioranza dei membri dell'Academy per Jovanotti, artista più votato in tutte le categorie di sua competenza (Album, tour, videoclip, tour italiano all'estero e album italiano all'estero).

Il premio speciale sarà attribuito a Jovanotti (che alla luce del premio speciale sarà escluso da qualsiasi ulteriore votazione) e a tutti gli artisti che risulteranno vincitori di ciascuna categoria durante la terza edizione di Medimex. Tre giorni di appuntamenti rivolti al grande pubblico – l’anno scorso sono stati oltre 10mila i visitatori – che, all’interno degli 8mila mq di spazio espositivo, avrà la possibilità di assistere ad esclusivi showcase e performance di artisti italiani ed internazionali, partecipare ad incontri con grandi artisti e protagonisti dello showbusiness e scoprire i più innovativi strumenti, tecnologie e servizi in ambito musicale.



L'Academy Medimex è una giuria composta da direttori di testata, giornalisti musicali e deejay dei più importanti media italiani chiamati ad individuare e premiare le migliori produzioni italiane ed internazionali dell’anno divise in otto categorie: miglior Album, miglior Album emergente, miglior Tour, miglior Tour emergente, miglior Video-clip, miglior Tour italiano all’estero, miglior Album italiano all’estero e miglior Album internazionale.