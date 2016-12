Vasco, a sorpresa il nuovo brano su Facebook

foto Ansa Correlati Vasco Rossi, un'estate a tutto relax 16:03 - Regalo a sorpresa per i fan di Vasco. Il rocker ha infatti pubblicato su Facebook le prime strofe della sua nuova canzone, annunciando entusiasta: "In Anteprima Straordinaria Esclusiva et Abusiva x Voi, le prime due strofe della nuova canzone che la proxm settmn cominceremo a ...incidereee!! La nuova canzone, ironica e ricca di spunti di riflessione, sarà pronta entro la fine di Ottobre! Nonvedoloradifarvelasentire!!!". - Regalo a sorpresa per i fan di. Il rocker ha infatti pubblicato su Facebook, annunciando entusiasta: "In Anteprima Straordinaria Esclusiva et Abusiva x Voi, le prime due strofe della nuova canzone che la proxm settmn cominceremo a ...incidereee!! La nuova canzone, ironica e ricca di spunti di riflessione, sarà pronta entro la fine di Ottobre! Nonvedoloradifarvelasentire!!!".

"Cambiare macchina è molto facile

Cambiare donna un po' più difficile

Cambiare vita è quasi impossibile

Cambiare tutte le abitudini

Eliminare le meno utili

E cambiare direzione...



Cambiare marca di sigarette

O cercare perfino di "smettere"

Non è poi così difficile

È tenere a freno "le passioni"

Non "farci prendere" dalle emozioni

E non "indurci in tentazioni!!"