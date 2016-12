Ellen Allien, regina passionale dell'elettronica

Penso che in realtà tutto dipenda dal tuo set, se è bello o brutto, se piace o se è detestabile. Tutto dipende dalla tua personalità e dal tuo talento... Per quanto riguarda le dj donne, in particolare, la scena musicale ne è sempre più piena. A me interessa molto ascoltare i loro lavori forse per il fatto che io sia una donna. Credo, invece, che gli uomini abbiano bisogno di eroi e i dj uomini siano i loro eroi.Trovo ispirazione dai miei viaggi, dall'ascolto della musica, osservando i colori e sentendo i profumi che mi circondano e che più mi piacciono. La creatività è vivendo, la sento ogni giorno. Quello che suono infatti è dettato da questa energia creativa al 100%, Per questo forse non suono così spesso lo stesso set."Drama per musica" è stato un progetto interessantissimo per la performance e per lo scambio di idee, che c'è stato durante la sua lavorazione. Al momento sto lavorando a un single con Thomas Muller. Ho anche scritto la traccia "Journey" e un poema e dei disegni per il "Moleskine artist book" , lavoro appena uscito sulla mia etichetta: un insieme di scritti, poemi e illustrazioni di vari artisti.All'inizio sì, perché suonavo solo a Berlino e nei suoi paraggi. abbiamo avuto molti problemi con la mafia nei club.. Poi a un certo punto tutto è cambiato, tutto è stato più facile e i viaggi erano più sicuri e più sicura è diventata la night lifeIo suono insieme al mio pubblico, che è fondamentale per il mio live. Sono loro che mi spingono e io provo a farli volare.Sono una fan of Dillon, Aérea Negrot, Douglas Greed, Joy Wellboy.Amo la cultura italiana e la gente, in Italia c'è tanta di quella passione!