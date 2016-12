Orlando Bloom star per "Romeo e Giulietta"

foto Ap/Lapresse Correlati Orlando Bloom dai Pirati a Romeo e Giulietta 10:00 - Ha iniziato la sua carriera calcando il palco dei teatri e poi è diventata una stella di Hollywood. Orlando Bloom è tornato al primo amore con la versione moderna di "Romeo e Giulietta" di William Shakespeare, in scena al Richard Rogers Theater di Broadway, a New York. Pubblico entusiasta e la critica ha lodato le capacità di Bloom. "Continua a sorprendere", ha scritto il New York Times. - Ha iniziato la sua carriera calcando il palco dei teatri e poi è diventata una stella di Hollywood.è tornato al primo amore con la versione moderna diin scena al Richard Rogers Theater di Broadway, a New York. Pubblico entusiasta e la critica ha lodato le capacità di Bloom. "Continua a sorprendere", ha scritto il New York Times.

Al fianco di Orlando sul palcoscenico c'è la collega Condola Rashad, scelta dal regista sia per la bravura ma anche perché di colore. Infatti la trasposizione del classico di Shakespeare è moderna e ambientata nei nostri giorni. Insomma Bloom raccoglie le sue soddisfazioni dopo la prima del 19 settembre. "Per una volta , abbiamo un Romeo che sostanzialmente si evolve, - scrive il New York Times - da un atteggiamento giovanile del sentimento d'amore alla scoperta di un amore adulto con una discesa poi nell'ultimo atto tra rabbia e follia".