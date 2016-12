One Direction, il 28 giugno 2014 a San Siro

foto Ufficio stampa Correlati Louis Tomlinson, malore durante la partita 17:30 - Dopo aver annunciato le date in Gran Bretagna, Irlanda e America Latina del loro Where We Are Stadium Tour 2014, i One Direction annunciano gli appuntamenti europei per i mesi di giugno e luglio. L'unica tappa italiana sarà il 28 giugno 2014 allo Stadio San Siro di Milano. - Dopo aver annunciato le date in Gran Bretagna, Irlanda e America Latina del loro, iannunciano gli appuntamenti europei per i mesi di giugno e luglio. L'unica tappa italiana sarà il 28 giugno 2014 allo Stadio San Siro di Milano.

La band ha annunciato due nuovi concerti in Gran Bretagna e uno in Irlanda. A grande richiesta è stato aggiunto un terzo appuntamento per le città di Manchester (23 maggio - Eithad Stadium), Londra (30 maggio - Wembley Stadium) e Dublino (6 giugno - Croke Park). I biglietti per le nuove date saranno in vendita dal 28 settembre.



La notizia di queste nuove date segue l’annuncio del terzo lavoro discografico dei One Direction, “Midnight Memories”. L’album verrà pubblicato il 25 novembre e comprenderà il singolo “Best Song Ever”, premiato come Canzone dell’Estate ai recenti MTV Video Music Awards. Il mese scorso i One Direction hanno fatto il loro debutto al cinema con il film-concerto in 3D “One Direction: This Is Us”. Il film ha ottenuto un incasso lordo di 60 milioni di dollari.



INFORMAZIONI SULLA DATA DI MILANO: I biglietti saranno in vendita, in esclusiva per i Titolari di carta American Express (www.ticketone.it/americanexpress), dalle 13 di mercoledì 25 settembre alle 13 di venerdì 27 settembre. La vendita generale partirà alle 10 di sabato 28 settembre tramite www.livenation.it e il circuito TicketOne www.ticketone.it Si consiglia ai minori di 12 anni l’acquisto di un biglietto che dà diritto ad un posto seduto.