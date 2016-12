"Playboy" spegne 60 candeline con Kate Moss

foto Dal Web Correlati Kate Moss, scatti in topless a 16 anni



Conigliette nella moda 10:46 - Anniversario speciale per "Playboy", che ha scelto di festeggiare i 60 anni con Kate Moss nuda in copertina. A confermare i rumors che già circolavano da tempo il figlio 22enne di Hugh Hefner, Cooper, che su Twitter ha annunciato orgoglioso: "Kate Moss onorerà la copertina del nostro 60° compleanno in uscita a gennaio. Sarà un grande numero". Nel 1954 Hef sconvolse l'America facendo posare senza veli niente meno che Marilyn Monroe. - Anniversario speciale per "", che ha scelto di festeggiare i 60 anni con. A confermare i rumors che già circolavano da tempo il figlio 22enne di Hugh Hefner, Cooper, che su Twitter ha annunciato orgoglioso: "Kate Moss onorerà la copertina del nostro. Sarà un grande numero". Nel 1954 Hef sconvolse l'America facendo posare senza veli niente meno che Marilyn Monroe.

Il 2014 è importante non solo per l'impero di "Playboy", ma anche per Kate Moss che il prossimo anno spegnerà 40 candeline. Una coincidenza fortunata, per due icone mondiali di sensualità ed erotismo.



"Playboy è un brand globale e di massa. Ci serviva una icona mondiale per celebrarlo, questa era l'idea. Stiamo parlando della più grande top-model del mondo sulla cover di Playboy - ha spiegato il direttore Jimmy Jellinek - Abbiamo iniziato con Marilyn Monroe in copertina 60 anni fa, l'icona del suo tempo. Adesso abbiamo Kate Moss".