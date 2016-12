Elton John: "Miley Cyrus è pronta a scoppiare"

foto Ap/Lapresse Correlati Elton John, vacanza d'amore dopo l'operazione

Lady Gaga, in strada in perizoma 17:18 - Sir Elton John non vede di buon occhio le stelle in ascese del pop, specie quelle che bruciano troppo in fretta come Miley Cyrus. Intervistato dal magazine "The Australian", il cantante si è detto preoccupato per il futuro della giovane collega: "Vedo un'esplosione che aspetta di scoppiare". Critico anche con l'amica Lady Gaga: "Le voglio bene e vorrei parlarle, ma non risponde più al telefono". - Sirnon vede di buon occhio le stelle in ascese del pop, specie quelle che bruciano troppo in fretta come. Intervistato dal magazine "The Australian", il cantante si è detto preoccupato per il futuro della giovane collega: "". Critico anche con l'amica: "Le voglio bene e vorrei parlarle, ma non risponde più al telefono".

Secondo Elton John, il problema è che le popstar sono circondate da persone che non riescono a imporre loro dei limiti. Una condizione che le espone maggiormente ai pericoli. "Miley Cyrus è così giovane! Ma ha piazzato due brani nella top 20, quindi chi potrebbe fermarla? - ha dichiarato - Riesco a prevedere un incidente prima dello schianto. Ero nel mio camerino a Las Vegas quando seppi che Michael Jackson aveva programmato 50 live. Mi girai verso il mio agente e gli dissi: Non ne farà neanche uno ".



Amarezza anche per quanto riguarda Lady Gaga, che sembra lo stia snobbando ormai da un po' di tempo: "Per quanto riguarda Gaga - che amo, è la madrina dei miei figli - mi piacerebbe parlarle ma non risponde al telefono. Ci sono volte in cui devi stare a sentire i consigli degli altri. Una volta che hai intorno persone che non discutono più con te sei in una posizione pericolosa".