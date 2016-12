Moreno, Confusione tour sold out a Roma

foto Ufficio stampa Correlati Carica rap sul palco

15:53

- Dopo il successo del suo album d'esordioparte in tour dal 29 settembre a Nonantola nei club. Registrato già il tutto esaurito a Roma (5 ottobre) ormai restano pochissimi biglietti per il live di Milano del primo ottobre. Il concerto sarà anche un omaggio agli artisti della scena rap da Eminem a Fabri Fibra. In scaletta non mancherannoe il nuovo singoloin radio dal 20 settembre.