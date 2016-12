Liam Hemsworth ha lasciato Miley Cyrus

- Dopo tre anni è finito l'amore fra. A confermare la notizia sono stati i portavoce dei due artisti ma a quanto pare è ancora mistero sul motivo per cui l'attore avrebbe posto fine alla relazione. Pare comunque che Liam non abbia affatto gradito la svolta hot della fidanzata, prima col twerking conagli Mtv Video Music Awards e poi per il video senza veli di "Wrecking Ball".

Insomma sembra ormai che la rottura tra i due sia insanabile. Miley per ora è concentrata sulla carriera e ha puntato molto sullo scandalo per far parlare di sé. Non è un caso che per "Wrecking Ball" - di cui circolano in Rete diverse parodi e - abbia chiamato a dirigerla uno dei fotografi più irriverenti del mondo dell'arte: Terry Richardson. Gli amici della coppia per ora tacciono e anche i diretti interessati ma non è da escludere che emergano nei prossimi giorni altri dettagli sulla causa della rottura degli ex fidanzatini d'America.