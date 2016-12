foto Vanity Fair Correlati John Legend e Chrissy Teigen, vacanza nuda

John Legend spoglia Chrissy Teigen 12:52 - L'ultimo album di John Legend si intitola "Love In The Future", ma per il cantante americano l'amore è adesso, al centro della sua vita. E si chiama Chrissy Teigen, la bellissima modella che è diventata sua moglie sul lago di Como qualche giorno fa. Già colta in topless sul set del nuovo video qualche giorno fa, eccola ora con Legend, proprio a Varenna, mentre si gode il totale relax in nudo... integrale. - L'ultimo album di John Legend si intitola "Love In The Future", ma per il cantante americano l'amore è adesso, al centro della sua vita. E si chiama Chrissy Teigen, la bellissima modella che è diventata sua moglie sul lago di Como qualche giorno fa. Già colta in topless sul set del nuovo video qualche giorno fa, eccola ora con Legend, proprio a Varenna, mentre si gode il totale relax in nudo... integrale.

Nelle foto pubblicate da "Vanity Fair", i due sono colti nella loro casa di Varenna. In slippini Legend, senza nulla la Teigen. Un momento di libertà durante le registrazioni del video "All Of Me", il cui alto tasso erotico era già stato anticipato dalla foto in topless delle Teigen scattata dal regista del clip e poi pubblicata sui social qualche giorno fa.



Per Legend e signora, probabilmente si è trattato di una specie di prova generale della luna di miele che sarebbe arrivata solo qualche giorno dopo...