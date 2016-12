Selena Gomez: "D'amore non parlo ma canto"

foto Olycom Correlati Selena Gomez, superstar a Milano 10:09 - A soli 21 anni Selena Gomez ha alle spalle una carriera in tv grazie alla Disney che l'ha scoperta, diversi film e il quarto e nuovo cd "Stars Dance". "Un album che parla della mia crescita" spiega Selena che nel brano "Love Will Remember" racconta la fine della storia con Justin Bieber. "Della mia vita privata non parlo ma canto i miei sentimenti", taglia corto. C'è già chi indica il cantante degli Union J, George Shelley, come suo nuovo flirt. - A soli 21 anniha alle spalle una carriera in tv grazie alla Disney che l'ha scoperta, diversi film e il quarto e nuovo cd "". "Un album che parla della mia crescita" spiega Selena che nel brano "Love Will Remember" racconta la fine della storia con. "Della mia vita privata non parlo ma canto i miei sentimenti", taglia corto. C'è già chi indica il cantante degli Union J,, come suo nuovo flirt.

La canzone "Love Will Remember" è stata scritta da te. L'hai eseguita tra le lacrime all'Hammersmith Apollo di Londra...

Della mia vita privata generalmente parlo poco e per niente. Di questa canzone posso solo dire che parla di me stessa e tutto quello che c'è da sapere sulla mia vita privata lo trovate nelle canzoni che eseguo. Sono una ragazza di 21 anni che ha anche l'opportunità, a volte, di sbagliare nella vita. Mi sembra giusto condividere le mie emozioni però condividendole in musica coi miei fan.



Che rapporto hai con i fan?

Sono molto legata a loro e questo tour che sto facendo lo dedico solo a loro che mi seguono da sempre. Su Instagram posto un sacco di foto per provocarli un po'...



Che ne pensi dei social media?

Sano e distaccato, ne accetto le regole ma faccio attenzione perché so quanti fan mi seguono. Per molti di loro sono un modello e mi sembra anche giusto dare dei messaggi giusti e non sopra le righe. Ammetto però che si è perso un po' di mistero da quando ci sono i social network, basti pensare a una diva come Marilyn Monroe di cui non si sapeva quasi nulla.



Spesso hai accettato ruoli per il cinema, pensi di lasciare la musica?

No, credo che sia importante sempre porsi degli obbiettivi. Non riesco a star senza far nulla anche perché non l'opportunità di crescere artisticamente né di farmi conoscere. Per questo ho accetto film in cui facevo una particina ma anche ruoli un po' più importanti come, ad esempio, Getaway con Ethan Hawke ma anche 'Behaving Badly' diretto da Tim Garrick e 'Rudderless'.



Come ti definiresti in questo momento?

Più adulta e 'Stars Dance' è l'album della mia crescita.

Andrea Conti