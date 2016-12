Negrita dal rock alla svolta intima e acustica

foto Alessio Pizzicannella 12:38 - I Negrita nel pieno di una svolta più intima con un tour nei teatri e le versioni dei loro successi in acustico. Nel doppio disco "Déjà Vu" molto del repertorio firmato dalla band di Arezzo, oltre agli inediti "La tua canzone" ed "Anima lieve", proposti in versione acustica. Le date dal vivo della band ripartiranno da Rieti il 17 ottobre e andranno avanti fino a dicembre. "Siamo sempre un band atipica nella musica italiana", dice il leader Pau. - Inel pieno di una svolta più intima con un tour nei teatri e le versioni dei loro successi in acustico. Nel doppio disco "" molto del repertorio firmato dalla band di Arezzo, oltre agli inediti" ed "", proposti in versione acustica. Le date dal vivo della band ripartiranno da Rieti il 17 ottobre e andranno avanti fino a dicembre. "Siamo sempre un band atipica nella musica italiana", dice il leader Pau.

"Déjà Vu" è la scaletta dei brani (sono ventisei in tutto) completamente risuonati in studio in una chiave del tutto inedita per la band. Da “Mama maè” a “Rotolando verso sud” fino a “Vai ragazzo vai” o “Bonanza” o “Bum bum bum” e molte altre ancora. In più ci sono due inediti,. "La tua canzone" ("nata come incoraggiamento ad un nostro amico - dice Pau - ma che in realtà ha un significato più ampio. Oggi c'è davvero tanta gente che non se la passa proprio benissimo a causa anche del vuoto lasciato dalla politica") e "Anima lieve" ("un bluesy che ci ha risvegliato un herpes musicale che covava da tempo"). "Questa è una raccolta atipica, che dimostra quanto la nostra musica sia organica e abbia sempre seguito lo stesso filo conduttore”, conclude Pau.