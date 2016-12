"The Hunger Games", arriva Julianne Moore

entra ufficialmente nel cast di "" nel ruolo del presidente, leader della rivolta contro Capitol. L'attrice reciterà al fianco della vincitrice del premio Oscarnel terzo e quarto capitolo della franchise campione d'incassi mondiale, le cui uscite sono in programma rispettivamente per novembre 2014 e 2015.

L'attrice, 4 candidature agli oscar, sarà prossimamente sugli schermi anche con Don Jon, "Il Settimo Figlio". Confermata anche la presenza di Stef Dawson nel ruolo di Annie Cresta, Natalie Dormer nel ruolo di Cressida ed Evan Ross nel ruolo di Messalla. "Mockingjay Parte 1 & 2", diretto da Francis Lawrence, basato sul romanzo di Suzanne collins "Il Canto della Rivolta", saranno rispettivamente il terzo e quarto capitolo del viaggio dell'eroina Katniss Everdeen (Lawrence) mentre diviene il capo della rivolta dei distretti di Panem contro la tirannica e corrotta Capitol. Con l'espandersi della guerra contro Panem, Katniss dovrà comprendere da sola di chi potrà fidarsi e cosa sarà necessario fare, cercando di salvare tutto ciò a cui tiene. Il primo capitolo del franchise The Hunger Games è stato un blockbuster mondiale e il 14 film con il maggiore incasso di sempre in Nord America raggiungendo un incasso di circa 700 milioni di dollari nel box-office mondiale. Il secondo film "The Hunger Games - La Ragazza di Fuoco" sarà al cinema a partire da mercoledì 27 novembre 2013.