Jason Derulo, ritorno sexy con "Tattoos"

Jason Derulo presenta in anteprima a Tgcom24 i nuovi brani dell'album "Tattoos" che uscirà il 24 settembre. Il nuovo singolo è "Talk Dirty", il primo di Jason a contenere un featuring con il rapper 2 Chainz. "E' un anno che lavoro su questo cd ed è venuto fuori come meglio non potrebbe - dice Jason -. Ho voluto fare un album che potrò ascoltare sempre senza stancarmi. Non solo adesso, non solo l'anno prossimo, ma per un lungo periodo". presenta in anteprima a Tgcom24 i nuovi brani dell'albumche uscirà il 24 settembre. Il nuovo singolo è "", il primo di Jason a contenere un featuring con il rapper 2 Chainz. "E' un anno che lavoro su questo cd ed è venuto fuori come meglio non potrebbe - dice Jason -. Ho voluto fare un album che potrò ascoltare sempre senza stancarmi. Non solo adesso, non solo l'anno prossimo, ma per un lungo periodo".

Dopo un 2012 abbastanza tumultuoso, l’artista multi-platino Jason Derulo ritorna sulle scene alla grande, sia dal punto di vista fisico che emotivo. Nel gennaio 2012 Jason si fece male al collo in maniera molto seria durante le prove del tour mondiale legato all’album "Future History". In un’esclusiva intervista a Men’s Health rivela che l’incidente, che ha rischiato di paralizzarlo e che emotivamente lo ha privato di ogni energia, in realtà gli ha fatto apprezzare ancora di più la vita e la carriera. “E’ bastata quell’unica esperienza per farmi crescere all’improvviso” racconta.



Il 16 aprile scorso Ryan Seacrest ha dato il calcio di inizio mondiale al lancio del nuovo singolo "The Other Side", durante il suo celebre show radiofonico. Prodotto da Ammo (Katy Perry, Ke$ha, Britney Spears, Adam Lambert, Leona Lewis), il brano va ad aggiungersi alla già lunga lista di successi di Jason. Da quando è apparso sulle scene nel 2009, il cantante e compositore americano ha venduto oltre 14 milioni di brani sommando le vendite delle sue hit più popolari come “Watcha Say," "In My Head," "Ridin' Solo", "Don't Wanna Go Home" e "It Girl.", brani suonati dalle radio oltre 10 miliardi di volte i cui video hanno fatto accumulare oltre 700 milioni di click sul suo canale YouTube.