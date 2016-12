"Cose Nostre-Malavita", action comedy dark

06:30 - Il 17 ottobre arriva nelle sale italiane "Cose Nostre-Malavita", l'action comedy a tinte dark diretta da Luc Besson e ispirata al romanzo di Tonino Benacquista "Malavita" e Tgcom24 offre il trailer in esclusiva. Un boss mafioso, dopo aver testimoniato, è costretto a trasferirsi con la sua famiglia in una tranquilla cittadina francese, sotto tutela del Programma di Protezione Testimoni. Malgrado l’agente Stansfield (Tommy Lee Jones) profonda enormi sforzi per tenerli in riga, Fred Blake (Robert De Niro), sua moglie Maggie (Michelle Pfeiffer) e i loro figli Belle (Dianna Agron) e Warren (John D’Leo), non riescono ad abbandonare le vecchie "abitudini" e continuano a gestire i problemi "a modo loro". Il caos vero e proprio scoppierà quando i vecchi compari mafiosi, dopo aver rintracciato la famiglia, arriveranno nella cittadina seminando scompiglio.