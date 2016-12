foto Ufficio stampa

11:50

- Nuovo singolo per il cantautore italoamericano Travis Cold. In attesa dell'album, in uscita il 22 ottobre, ecco "Felt", canzone dalle tante sfumature, fra sensibilità nostrana e approccio anglosassone; non a caso i suoi artisti di riferimento sono John Mayer ed Ed Sheeran. Tgcom24 vi offre in esclusiva il backstage della clip.