Britney Spears: "Vuoi la fama? Lavora str...a!"

Britney Spears in versione sirenetta 11:53 - In questo finale di 2013 ricco di uscite discografiche arriva Britney Spears. A due anni di distanza dall'ultimo album "Femme Fatale", ecco "Work Bitch", singolo apripista per il nuovo lavoro, il cui titolo è tutto un programma. La canzone è disponibile da oggi su iTunes ed è stata anticipata di alcune ore con un leak pirata online. Un pezzo dance martellante, con il quale Britney punta a confermare il suo status di prima donna. - In questo finale di 2013 ricco di uscite discografiche arriva. A due anni di distanza dall'ultimo album "Femme Fatale", ecco "", singolo apripista per il nuovo lavoro, il cui titolo è tutto un programma. La canzone è disponibile da oggi sued è stata anticipata di alcune ore con un leak pirata online. Un pezzo dance martellante, con il quale Britney punta a confermare il suo status di prima donna.

E il lancio è di fatto appena iniziato. Infatti martedì toccherà al video arrivare online, con un countdown iniziato sul sito ufficiale. Nei giorni scorsi Britney ha cominciato ad alzare la tensione dell'attesa con alcune foto, come quella in bikini azzurro scattata sul set del video, o la copertina del singolo, nella quale appare in grande forma (per quanto i ritocchi fotografici siano evidenti a occhio nudo...).



Oltre all'impianto ritmico salta all'occhio il testo, una dura invettiva contro chi è alla ricerca di lusso, successo e agi senza faticare. "Vuoi un corpo da urlo/Vuoi una bugatti/Vuoi una maserati/Allora lavora stronza/Vuoi lamborghini/Bere martini/Essere hot indossando un bikini/Allora lavora stronza). Tutto questo potrebbe essere un monito alle ragazzine di oggi ma anche letto come l'esperienza passata di Britney, quando, dopo avere ottenuto il successo giovanissima, ha rischiato di buttare tutto al vento con una vita fatta di eccessi e poca professionalità. E solo grazie al duro lavoro è tornata a essere una numero uno.



In un autunno in cui arriveranno il nuovo album di Lady Gaga e di Katy Perry, per Britney la concorrenza sarà durissima e ottenere un nuovo numero uno in classifica, dopo i precedenti sei debutti al top. L'album, sulla cui data di uscita e sul titolo, c'è ancora il più stretto riserbo, sarà prodotto da wiil.I.am e dovrebbe essere molto più orientato su sonorità hip hop rispetto al precedente. Meno pop e melodia e molti più ritmi martellanti, come "Work Bitch" esemplifica benissimo.