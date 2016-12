Alessandra Amoroso, festa per "Amore Puro"

foto Twitter Correlati Amoroso, ecco le sorprese di "Amore Puro"

"Un'altra sorpresa per la mia big family: vi aspetto sabato 21 settembre dalle 13.30 a Villa Borghese al Globe Theatre per festeggiare insieme!". Attraverso i social network Alessandra Amoroso ha dato appuntamento a Roma a tutti i suoi fan, in occasione dell'uscita del nuovo album "Amore Puro". Una festa-evento prima del grande tour che sta preparando e che toccherà Milano (3 dicembre) e Roma (5 dicembre).

L' "Alessandra Amoroso day ­ la nostra festa!", questo il nome dell'iniziativa, si terrà a Villa Borghese e anticipa di qualche giorno l'uscita di "Amore Puro", prevista per il 24 settembre. Come annunciato sui social, gli iscritti al Fan Club possono già da ora richiedere un invito per due persone sul sito www.alessandraamoroso.it/fanclub, ma le sorprese non mancheranno anche per tutti coloro che si troveranno all'esterno del teatro.



Negli anni, ogni uscita discografica di Alessandra è stata segnata da un evento unico con una speciale esibizione live dell'artista. Nel 2009, per "Senza Nuvole", Alessandra si era esibita dal vivo al Lime Light di Milano; nel 2010, invece, l'artista aveva presentato "Il mondo in un secondo" con un viaggio in treno insieme ai fan. Sulla tratta Milano-Roma-Napoli, la cantante aveva fatto una tappa live nelle tre stazioni italiane. Per "Cinque passi in più" nel 2011, Alessandra era apparsa a sorpresa in Piazza di Spagna, esibendosi sulla famosa scalinata.