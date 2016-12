L'energia dei Metallica invade il cinema

foto Ap/Lapresse Correlati

12:12 - I successi e gli eccessi dei Metallica sbarcano al cinema. E' stato presentato al Toronto Film Festival "Metallica Through The Never", docu-fiction che segue una delle rock band più importanti del panorama musicale sopra e sotto il palco. Diretto dal regista Nimród Antal ("Predators") il film intreccia le emozionanti performance live del gruppo con una storia parallela, incentrata su un giovane roadie (Dane DeHaan).

Il titolo del film prende spunto da "Through the Never", brano presente nell'album "Metallica" del 1991 e ha come protagonista Trip (Dane DeHaan), un giovane assistente dei Metallica. Il ragazzo viene mandato in missione urgente durante un concerto della band, ma quello che sembrava una semplice incarico si trasforma in un'avventura surreale.